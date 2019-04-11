ФТС подсчитала сумму капитала, незаконно выведенного из РФ за год

Москва, 11 апреля. В 2018 году из России было незаконно выведено порядка 370 миллиардов рублей, сообщает Федеральная таможенная служба РФ.

«Общая сумма невозвращенных из-за рубежа или незаконно переведенных нерезидентам денежных средств составила 370 миллиардов рублей в 2018 году», — сообщил источник в службе РИА Новости.

В ФТС уточнили, что по фактам незаконного вывода средств из страны было возбуждено 417 уголовных дел на сумму свыше 47,5миллиарда рублей. Всего в минувшем году служба зарегистрировала 1 643 сообщения о преступлениях, связанных с уклонением от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ, а также связанных с переводом средств на счета нерезидентов РФ с использованием подложных документов.

Ранее ущерб, нанесенный РФ преступлениями в кредитно-финансовой сфере в 2018 году, оценила Генпрокуратура РФ. По данным ведомства, за минувший год ущерб составил 171,4 миллиарда рублей.