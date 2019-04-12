Впервые передачу страниц соцсетей по наследству могут закрепить законом



Санкт-Петербург, 12 апреля. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил передавать странички в социальных сетях по наследству. С такой инициативой он обратился к министру юстиции Российской Федерации Александру Коновалову.

Депутат отметил, что сейчас некоторые соцсети позволяют передавать доступ к страницам умерших людей их ближайшим родственникам. Обычно это страницы супругов, детей и других лиц, ушедших из жизни раньше времени. В некоторых сегментах интернета даже выдвигаются идеи по созданию специальных «виртуальных кладбищ», куда бы перемещались страницы умерших, и где бы родные и близкие могли выразить добрые слова в адрес усопшего.

«Все больше социальные сети входят в нашу жизнь. Каждый человек, можно утверждать, проживает не только свою «земную жизнь», но и живет жизнью виртуальной — копит фотографии, музыкальные произведения, видео, пишет заметки и даже литературные произведения. С точки зрения юриспруденции, весь виртуальный массив человека, накопленный им за годы «онлайна», является полноправной интеллектуальной собственностью», — подчеркнул депутат Петров.

Инициативы администраций соцсетей по увековечиванию памяти и владению страничками людей после их смерти пока не находят отражения в законодательных документах и актах России. Именно поэтому Владимир Петров предлагает закрепить законом официальное признание странички в соцсети собственностью человека с вытекающим правом на наследование всего массива информации вместе с иными предметами интеллектуальной собственности. К последним относятся книги, музыкальные произведения, картины и другие предметы художественного самовыражения.

В своем обращении депутат попросил министра юстиции оценить возможность закрепить законодательно наследование страниц в социальных сетях. Процедура должна проходить в общем порядке, установленном Гражданским кодексом РФ.