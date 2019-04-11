Роспотребнадзор дал россиянам советы по профилактике укусов клещей

Москва, 11 апреля. Россиянам советуют носить одежду, которая полностью закрывает тело и не позволяет клещам добраться до кожи. Соответствующую информацию передает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Неспецифическая профилактика включает применение специальных защитных костюмов (для организованных контингентов) или приспособленной одежды, которая не должна допускать заползания клещей через воротник и обшлага», — сообщили в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре заявили, что у рубашки обязательно должны быть длинные рукава, укрепленные у запястья резинкой, ее необходимо заправлять в брюки, а их концы — в носки и сапоги. Россиянам советуют защищать голову и шею косынками и использовать специальные спреи, «которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду». Об этом пишет РИА Новости.

Специалисты напомнили, что в сезон активности клещей необходимо периодически осматривать свое тело и снимать найденных клещей. Кроме этого, важно не забывать о профилактических прививках против клещевого энцефалита, и делать их регулярно.

Ранее в «Роспотребнадзоре» предупредили о старте сезона активности клещей, который ежегодно «начинается с начала апреля с появления теплых дней и таяния снега».

Как уберечься от укусов этих насекомых, и что делать, если вас укусил клещ, читайте в материале Федерального агентства новостей.