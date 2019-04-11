Совбез ООН принял декларацию на ослабление эмбарго в отношении ЦАР

Банги, 11 апреля. Совет Безопасности ООН делает ставку на новое ослабление эмбарго на поставки оружия в отношении Центральноафриканской Республики, пишут африканские СМИ.

Как сообщает издание Сentrafrique le defi, совместная декларация была единогласно принята 9 апреля в Нью-Йорке членами Совбеза ООН.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН готов пересмотреть ограничительные меры на ввоз оружия в ЦАР. В документе отмечается, что члены СБ ООН приветствуют большие усилия Банги в координации с международными партнерами по реализации реформы сферы безопасности государства. ООН также приветствует подписание мирного соглашения между правительством и 14 вооруженными группами в африканской стране, которое состоялось в феврале 2019 года в Банги.

Напомним, согласно введенному эмбарго, любые поставки оружия в Центральноафриканскую Республику могут осуществляться только с согласования комитета СБ ООН. В структуру входят 15 государств — участников Совбеза, которые принимают решения консенсусом.