Вице-президент ЕК рассказал о реакции Киева и Москвы на предложение по транзиту газа

Брюссель, 11 апреля. Москва и Киев достаточно положительно отреагировали на предложения о продолжении транзита российского газа в Европейский союз через Украину после 2019 года, сделанные Еврокомиссией на трехсторонней встрече в январе. Об этом рассказал вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович.

Он напомнил, что на переговорах трех сторон, прошедших 21 января в Брюсселе, выступил с соответствующими инициативами о продлении транзита природного ресурса из России в Евросоюз через украинскую территорию.

«Ждал реакцию от обеих сторон, и реакция была достаточно положительной. У меня не сложилось ощущения, что я предлагаю нечто совершенно нереальное», — подчеркнул он.

Напомним, трехсторонняя встреча РФ — ЕС — Украина, состоявшаяся 21 января и посвященная вопросам транзита российского газа через территорию Украины в период после 2019 года, не привела к ожидаемому прогрессу. Киев получил предложения и от российской, и от европейской сторон, но остался недоволен позицией «Газпрома», выдвигающего определенные условия, среди которых предоставление конкурентоспособного тарифа по транзиту и урегулирование судебных вопросов между российской компанией и украинским «Нафтогазом».

Представители делегации Украины заявили, что намерены изучить предложение Еврокомисии, и что позиция российской корпорации их не устраивает.

Ранее замглавы Минэнерго Анатолий Яновский назвал сроки итоговой встречи РФ, Украины и ЕС по транзиту газа. По его словам, она может пройти в сентябре или октябре текущего года. В настоящее время следующие переговоры запланированы на май.

Москва неоднократно подчеркивала, что не намерена полностью прекращать транспортировку топлива через Украину, однако она должна быть экономически целесообразной.