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Штаб Зеленского отреагировал на видео команды Порошенко со «сбитым фурой» шоуменом

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Штаб Зеленского отреагировал на видео команды Порошенко со «сбитым фурой» шоуменом

Киев, 11 апреля. В команде кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского отреагировали на появление видео, на котором шоумена сбивает грузовик. В штабе Зеленского уверены, что ролик сделала предвыборная команда действующего президента страны Петра Порошенко.

Комментарий в связи с публикацией видео появился в Telegram-канале штаба Зеленского.

«Непонятно, Петр Алексеевич наслаждается кадром, как фура сбивает Владимира Зеленского… Что будет завтра?», — задались вопросом в штабе Зеленского.

Команда кандидата в президенты Украины рекомендовала Владимиру Зеленскому усилить охрану. Напомним, ролик демонстрирует, как Зеленского, за которым идет толпа, сбивает грузовик. В видео также содержится намек на скандал вокруг сдачи Зеленским и Порошенко анализов на содержание запрещенных веществ. В штабе Порошенко появление видеоролика со «сбитым фурой Зеленским» пока не комментировали, пишет «Газета.ru».

31 марта на Украине состоялись выборы президента. По итогам первого тура победитель определен не был — молодой политик Владимир Зеленский смог заручиться поддержкой 30% избирателей, действующий президент Петр Порошенко набрал 15,95% голосов. Второй тур выборов пройдет 21 апреля. 

Штаб Зеленского отреагировал на видео команды Порошенко со «сбитым фурой» шоуменом

Автор: Федор Веснин
Источник: Unian.net
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