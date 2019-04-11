Журналисты назвали самые востребованные рабочие специальности в РФ

Москва, 11 апреля. Самой востребованной профессией среди рабочих специальностей является профессия стропальщика. Об этом свидетельствуют данные исследования Института повышения квалификации (ИПК) «ТехноПрогресс».

Стропальщик или специалист по креплению грузов, которые перемещаются подъемными механизмами получает в Республике Татарстан от 20 тысяч рублей в месяц, а в Красноярском крае — более 75 тысяч рублей, пишет «Российская газета». На втором месте расположилась профессия сварщика, зарплата составляет не менее ста тысяч рублей.

Как рассказала ректор Института повышения квалификации «ТехноПрогресс» Светлана Шевченко, также востребованными на рынке труда остаются рабочие люльки подъемника, специалисты, операторы котельных, машинисты вышки, крановщики, маляры и монтажники.

Согласно данным Росстата, количество вакансий в государственной службе занятости, превышает число безработных. На начало марта насчитывалось более 1,51 миллиона свободных рабочих мест по России.

Ранее сообщалось, что специалисты портала HeadHunter.ru рассказали, кому в РФ будет трудно найти работу в 2019 году. В список вошли менеджеры высшего звена, где в прошлом году наблюдалась запредельная конкуренция — 12 резюме на одну вакансию. Тенденция сохранится и в текущем году. Аналогичная ситуация и с юристам, государственным служащим и людьми творческих профессий.