Жээнбеков заявил, что визит Путина решил многие проблемы граждан Киргизии

Бишкек, 11 апреля. Визит в Киргизию президента Российской Федерации Владимира Путина позволил решить многие проблемы жителей страны. Об этом заявил в четверг президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в ходе выступления в парламенте.

«В результате переговоров на высшем уровне с РФ был успешно решен ряд проблем наших соотечественников», — подчеркнул лидер Киргизии.

Жээнбеков рассказал, что во время визита главы российского государства «были достигнуты многообещающие договоренности, по результатам благополучных переговоров был подписан внушительный пакет соглашений».

Он также добавил, что в настоящее время задача правительства страны — выполнение этих соглашений, направленных на улучшение жизни граждан Киргизии.

РФ в течение всего времени оказывает существенную поддержку Киргизии, резюмировал Жээнбеков.

Напомним, государственный визит Путина в Бишкек состоялся 28 марта 2019 года. В ходе него были подписаны несколько десятков межгосударственных договоров, а также инвестиционные контракты на общую сумму в 6,5 миллиарда долларов.