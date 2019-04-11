Военные арестовывают членов правительства Судана

Хартум, 11 апреля. Военные Судана взяли под свой контроль радио и телевидение. Это произошло в шесть утра по местному времени, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

На митинге, который проходит в эти минуты у здания генштаба ВС страны в Хартуме много военных джипов с оружием. Военнослужащие радуются вместе с народом, поздравляют всех, но всем своим видом показывают, что готовы при необходимости пресечь любую провокацию.

Несколько членов правительства успели самостоятельно объявить о своей отставке, других сейчас арестовывают военные.