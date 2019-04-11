Власть в Судане может перейти военному совету на год

Хартум, 11 апреля. Власть в Судане может на год перейти в руки военного совета, сообщает ливанский телеканал al-Mayadeen.

В среду СМИ распространили сообщения о возможном государственном перевороте в Судане. По информации al-Mayadeen, суданская армия на заседании приняла решение снять со всех постов президента страны Омара аль-Башира и отправить в отставку кабинет министров.

Как сообщал корреспондент Федерального агентства новостей, военные захватили здание центрального телевидения в Хартуме. В настоящее время ожидается, что ВС страны сделают официальное заявление. По ТВ транслируется заставка с военным оркестром и надпись, призывающая ожидать соответствующего сообщения.

По данным al-Mayadeen, в заявлении армия объявит о создании военного совета, который будет управлять страной в течение переходного периода. Предполагается, что данный период может продолжаться в течение года.

В настоящее время в Судане проводятся задержания представителей власти. Ранее стало известно, что военные задержали министра обороны Судана ас-Сабика Абд ар-Рахима Мухаммеда Хусейна.