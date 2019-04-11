Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Власть в Судане может перейти военному совету на год

41
0 Оставить комментарий

Власть в Судане может перейти военному совету на год

Хартум, 11 апреля. Власть в Судане может на год перейти в руки военного совета, сообщает ливанский телеканал al-Mayadeen.

В среду СМИ распространили сообщения о возможном государственном перевороте в Судане. По информации al-Mayadeen, суданская армия на заседании приняла решение снять со всех постов президента страны Омара аль-Башира и отправить в отставку кабинет министров.

Как сообщал корреспондент Федерального агентства новостей, военные захватили здание центрального телевидения в Хартуме. В настоящее время ожидается, что ВС страны сделают официальное заявление. По ТВ транслируется заставка с военным оркестром и надпись, призывающая ожидать соответствующего сообщения.

По данным al-Mayadeen, в заявлении армия объявит о создании военного совета, который будет управлять страной в течение переходного периода. Предполагается, что данный период может продолжаться в течение года.

В настоящее время в Судане проводятся задержания представителей власти. Ранее стало известно, что военные задержали министра обороны Судана ас-Сабика Абд ар-Рахима Мухаммеда Хусейна.

Автор: Василий Котов
Источник: al-Mayadeen
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров