ЦАР заявила об укреплении отношений с Россией после Хартумского соглашения

Банги, 11 апреля. Центральноафриканская Республика (ЦАР) существенно укрепила двусторонние отношения с Россией после подписания в Хартуме соглашения о мире, которого не было бы без помощи Москвы. Об этом заявили власти африканского государства.

В частности, положительно оценила отношения, сложившиеся между Банги и Москвой, глава МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон. Такое же мнение выразил и президент африканского государства Фостен-Арканж Туадера. По его словам, правительство ЦАР рассчитывает на дальнейшее укрепление взаимодействия с российской стороной.

Накануне в ходе визита в США Туадера напомнил, что соглашение, подписи под которым поставили представители власти и 14 вооруженных группировок ЦАР, выгодно отличается от предыдущих документов о перемирии. Он выразил надежду на то, что заключенная договоренность станет окончательным шагом страны в сторону стабилизации политической и социальной обстановки.

Напомним, в ЦАР не первый год идет гражданская война. Непрекращающиеся столкновения между вооруженными формированиями привели к росту преступности, насилия, затяжному социально-экономическому кризису и многочисленным жертвам среди мирного населения.

Благодаря усилиям России и активной организационной помощи правительства Судана в августе 2018 года в Хартуме состоялась встреча лидеров противоборствующих сторон. По итогам встречи было достигнуто соглашение о создании Центральноафриканского объединения, которое стало платформой для консультаций по урегулированию кризиса в республике. Кроме того, участники встречи подписали декларацию, которая предполагает совместную работу по примирению при содействии России, Евросоюза и международных организаций.

По словам вице-спикера парламента ЦАР Жана Симфорьена Мапензи, Москва пришла на помощь Банги в самый нужный момент, когда будущее страны стало чрезвычайно туманным.