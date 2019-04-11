Соловьев назвал «полнейшей глупостью» заявления об «отработке заказов на радио»
Москва, 11 апреля. Телеведущий Владимир Соловьев назвал «полнейшей глупостью» слова гендиректора телеканала «Дождь» Натальи Синдеевой об «отработке» им «проплаченных заказов» на радио.
«Это глупость полнейшая. И Наташа знает, что это глупость», — заявил он в комментарии телеканалу «Царьград».
Журналиста удивили формулировки Синдеевой.
«Какие заказы можно выполнять на радио. Это даже неприлично», — подчеркнул Соловьев.
Он напомнил, что на радио работал очень недолго. По мнению телеведущего, сейчас гендиректор «Дождя» использует эту тему, чтобы так «разговаривать» со своим экс-супругом Дмитрием Савицким
«Вот, пусть они меня оставят в стороне от своих разборок. Все, кого интересует, могут переслушать мои эфиры. Они абсолютно точные, четкие, понятные», — добавил он.
Соловьев также дал совет руководству «Дождя» «пытаться сделать хотя бы сколько-нибудь интересные проекты, о которых будут говорить».
«Либо ты говоришь о том, что ты делаешь телевидение, или если ты делаешь, то телевидение говорит само за себя», — пояснил он.
В заключении журналист миролюбиво заметил, что если Синдеевой «нравится, то слава богу».
«Есть у нее свой зритель этого канала – ну и хорошо», — заключил он.
Напомним, о своем знакомстве с Соловьевым и приглашении его на «Серебряный дождь», Синдеева рассказала в интервью «Эмпатии Манучи. По ее словам, в какой-то момент «Соловьев стал играть свою игру», в том числе «стал отрабатывать заказы в эфире «Дождя», после чего Синдеевой «стало стыдно».