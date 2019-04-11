Госдума приняла во втором чтении законопроект о надежном Интернете. Авторами инициативы являются сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Документом предлагается ряд мер, направленных на обеспечение целостности, устойчивости функционирования и безопасности сети связи общего пользования, а также российского сегмента Интернета.

Законопроектом предполагается создание при Роскомнадзоре Центра мониторинга и управления, который будет обеспечивать доступность услуг связи и координировать усилия операторов в случае возникновения угроз, виды которых определит правительство РФ.

Кроме того, инициативой предусматривается установка в сети связи оператора технических средств противодействия угрозам. Поправками ко второму чтению уточняется, что порядок их установки, эксплуатации и модернизации также будет утвержден правительством.

В принятой во втором чтении версии документа содержится положение, согласно которому оператор связи освобождается от обязанности ограничивать доступ к ресурсам с запрещенной информацией, если он уже ограничивается с помощью соответствующих технических средств.

Важной является поправка, которой предусматривается, что при возникновении сбоев в работе, предположительно вызванных функционированием технических средств, оператор связи может направить запрос в Роскомнадзор об уточнении причин.

Помимо этого, уточняется круг лиц, на которых возлагается обязанность по участию в учениях по приобретению практических навыков обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования Интернета и сети связи общего пользования.

Принятой во втором чтении версией законопроекта предусматривается дополнительная защита шифрованием информации госорганов и госпредприятий.

Значимость данной инициативы в беседе с корреспондентом ФАН подчеркнул депутат Госдумы Сергей Вострецов.

«Это очень важный проект. Принятие такого закона позволит защитить наш сегмент Интернета от внешних угроз. Ни о каком тотальном государственном контроле в Сети или отключении «неугодных», как это преподносят противники проекта, речи не идет», — заявил Вострецов.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 ноября 2019 года, за исключением положений об обязанности операторов связи пользоваться национальной доменной зоной.