Госдума сделает отдых детей в лагерях безопаснее

Москва, 11 апреля. Госдума во втором чтении приняла законопроект о повышении безопасности закупок для детских лагерей. Авторами инициативы является группа депутатов во главе с руководителем фракции «Единая Россия» Сергеем Неверовым, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Законопроектом вводится правило, согласно которому закупки по организации детского оздоровительного отдыха необходимо осуществлять путем проведения конкурса с ограниченным участием.

«Это значит, что поставщики должны будут пройти предквалификационный отбор и соответствовать специальным требованиям, в первую очередь это организация безопасного отдыха и высокое качество предоставляемых услуг», — пояснял ранее журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Одной из поправок ко второму чтению предусматривается, что в случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования. Вторая поправка касается уточнения порядка проведения закупок в случае, если на аукцион, который был объявлен, не были поданы заявки. Заказчик сможет обратиться к потенциальным поставщикам услуги или единственному поставщику с целью запроса котировок.

В беседе с корреспондентом ФАН значимость законопроекта отметил депутат Рифат Шайхутдинов. По словам члена комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, внесение соответствующих изменений в законодательство «есть возврат здравого смысла в то, что мы делаем с нашими детьми».

Он напомнил, что сейчас действует общая норма законодательства, согласно которой главным критерием определения организации для закупки при проведении конкурса является цена.