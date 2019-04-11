Эксперт объяснил, как британцев вводят в заблуждение отсрочками Brexit

Евросоюз пытается ввести в заблуждение граждан Великобритании, дав согласие Лондону на так называемый «гибкий» перенос сроков Brexit, полагает эксперт Владимир Брутер. Так он прокомментировал предоставление Брюсселем Британии права отложить выход из Евросоюза до 31 октября.

«Это означает дополнительные шесть месяцев для Великобритании, чтобы найти наилучшее возможное решение», — с воодушевлением написал в Twitter глава Европейского совета Дональд Туск.

По его словам, за это время в Лондоне должны пересмотреть стратегию выхода из Европейского союза или вовсе остановить этот процесс.

Но если соглашение будет ратифицировано сторонами раньше этого срока, то упорядоченный выход из ЕС состоится в первый день следующего за этими решениями месяца. В случае же, если до 22 мая британский парламент так и не одобрит соглашение и Британия к моменту проведения выборов в ЕП все еще будет в ЕС, ей придется принять в них участие. В противном случае предоставленная отсрочка завершится 31 мая, а выход из ЕС без сделки произойдет 1 июня.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подчеркнула, что если стороны договорятся о Brexit в первые три недели мая, то стране не придется участвовать в выборах в ЕП. Она заявила, что «необходимо покинуть Евросоюз как можно скорее».

Однако политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер уверен, что Британия намерена отказаться от идеи разрыва с Евросоюзом. Он объяснил корреспонденту Федерального агентства новостей, что предложение Брюсселя о предоставлении отсрочки направлено не на разрешение внутренних противоречий Лондона, а на затягивание — а впоследствии и вовсе отказ — от Brexit.

«На мой взгляд, все, что я слышал по поводу обсуждения отсрочки Brexit, — это обман и введение в заблуждение. Если отсрочка выхода Лондона совпадает с выборами Британии в Европарламент, то это совсем иной сценарий, согласно которому страна никаких обязательств по Brexit перед своими гражданами не несет, она является полноправным членом Евросоюза», — заметил эксперт.

По словам политолога, «выход или невыход Британии вовсе не зависит ни от соглашения, которое подписано, но не ратифицировано, ни от референдума».

«Это совершенно другая ситуация с правовой точки зрения. Если же Лондон не проводит выборы и сохраняет обязательства перед населением о выходе, непонятно, как он это сделает», — добавил он.

Собеседник ФАН напомнил, что кабмин уже не один раз отвергал проект сделки по Brexit, поэтому вероятность того, что парламентарии достигнут консенсуса, мала — разногласия будут расти, как снежный ком.

«Нынешний состав парламента за соглашение не проголосует, и отсрочка Brexit ничего не означает — ну, будут депутаты приходить на работу, каждый день голосовать, но так и не придут к единому мнению. Отсрочка Brexit означает только то, что Евросоюз хочет в данном случае ввести британских граждан в заблуждение и предложить им максимальный срок переноса выхода из ЕС в обмен на выборы, но это неравноценный обмен», — резюмировал Брутер.

Ранее Дональд Трамп прокомментировал отсрочку Евросоюза по Brexit. Американский президент выразил сожаление в связи с тем, что Европейский союз занял «жесткую позицию» по вопросу выхода Великобритании из блока.