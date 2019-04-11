Госдума упростила получение выплат на детей

Москва, 11 апреля. Государственная дума приняла закон, которым уточняется процедура оформления выплат для семей с детьми. Инициатором поправок выступило правительство РФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Речь идет о предоставлении родителям возможности подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка не только по месту регистрации, но и по месту фактического проживания.

Документом также вводится обязанность данной категории россиян извещать соответствующие органы исполнительной власти субъекта и территориальные органы Пенсионного фонда России об изменении места фактического проживания.

Кроме того, законом предусматривается размещение информации о назначении ежемесячной выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

Особую значимость принятого Госдумой решения в беседе с корреспондентом ФАН ранее подчеркнул депутат Сергей Вострецов. По словам члена комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, необходимо гарантировать семьям получение установленной государством финансовой поддержки.

«Люди, которые принимают решение о переезде, не должны оказаться за бортом социальных гарантий», — заявил член фракции «Единая Россия».

Свою позицию озвучил также спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, отметив, что данные поправки упростят для российских семей получение положенных по закону выплат.