Госдума упростила получение выплат на детей
Москва, 11 апреля. Государственная дума приняла закон, которым уточняется процедура оформления выплат для семей с детьми. Инициатором поправок выступило правительство РФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Речь идет о предоставлении родителям возможности подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка не только по месту регистрации, но и по месту фактического проживания.
Документом также вводится обязанность данной категории россиян извещать соответствующие органы исполнительной власти субъекта и территориальные органы Пенсионного фонда России об изменении места фактического проживания.
Кроме того, законом предусматривается размещение информации о назначении ежемесячной выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.
Особую значимость принятого Госдумой решения в беседе с корреспондентом ФАН ранее подчеркнул депутат Сергей Вострецов. По словам члена комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, необходимо гарантировать семьям получение установленной государством финансовой поддержки.
«Люди, которые принимают решение о переезде, не должны оказаться за бортом социальных гарантий», — заявил член фракции «Единая Россия».
Свою позицию озвучил также спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, отметив, что данные поправки упростят для российских семей получение положенных по закону выплат.
«Это решение поможет тем, кто переехал жить в другой город. Сегодня необходимо приезжать по месту постоянной регистрации для подачи заявления. Это создает для людей большие трудности. Зачастую граждане не получают тех средств, которые им положены», — сказал журналистам Володин.