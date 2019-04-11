В Госдуме оценили остроумие Небензи и твердую позицию РФ по Венесуэле

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в остроумной форме пресек попытку ограничить время своего выступления в Совете Безопасности ООН по Венесуэле. Небензя эффектно отреагировал на невежливые действия постпреда Германии — страны, которая в настоящее время председательствует в Совбезе ООН. В Госдуме РФ поддержали твердую позицию России по Венесуэле и разоблачили лицемерие Запада по отношению к этой стране.

На заседании Совбеза ООН, где обсуждалась ситуация в Венесуэле, присутствовал вице-президент США Майк Пенс, который был готов выгнать представителя Каракаса. После Пенса слово предоставили представителю РФ. В этот момент постпред Германии Кристоф Хойсген демонстративно перевернул большие песочные часы, намекая, что выступление российского дипломата ограничено по времени.

«Вы можете поворачивать ваши замечательные часы сколько заблагорассудится, но я возьму столько времени, сколько мне нужно», — отреагировал Небензя на действия постпреда ФРГ.

В ходе своего выступления Василий Небензя призвал США и другие страны признать за народом Венесуэлы право самостоятельно определять свою судьбу.

«Перестаньте вмешиваться в дела других государств, — обратился Небензя к Пенсу. — Вас за это будут уважать, ведь вы же не любите, когда вмешиваются в ваши дела! Этого никто не любит!» — цитирует слова российского постпреда РИА Новости.

Депутат Госдумы Виталий Милонов высоко оценил остроумие и твердую позицию российского дипломата, не позволившего унизить себя в Совбезе ООН, и высказал свое мнение по поводу лицемерной политики коллективного Запада в отношении Венесуэлы. Это лицемерие особенно ярко в свете того, что США и их союзники отказываются признать законность воссоединения Крыма с РФ, отметил Милонов в комментарии Федеральному агентству новостей.

«Вся эта ситуация — лучший аргумент для тех, кто рядом с нами или далеко от нас пытается нам задавать какие-то вопросы в связи с Крымом. А ведь там был проведен законный референдум, и Крым сам, по своему желанию вернулся в Россию, — напомнил парламентарий. — А что мы видим в Венесуэле? — Это не что иное как по сути аннексия этой страны через срежиссированную якобы «протестную активность», через очередную «цветную революцию»! Там не было ни референдума, ни выборов, которые бы обозначили, что народ этой страны хочет вмешательства США в какой бы то ни было форме».

По мнению Милонова, проблема в том, что Соединенные Штаты считают себя единственной страной, имеющей право вмешиваться в дела любого государства на всем земном шаре.

«Нынешняя политика США напоминает политику Третьего рейха, — подчеркнул депутат Госдумы. — Поэтому так важно для всего мира, что маленькая небогатая страна (Венесуэла), против которой ополчились эти хищники — Соединенные Штаты — не остается одна, что она не осталась беззащитна перед их натиском. Потому что мы множество раз видели обратное — и в Югославии, и в других странах». «Так вот: сейчас пришло время с помощью России сказать «стоп» этой агрессии и возобновить взаимоотношения многополярного мира, а не мира с одной сверхдержавой», — резюмировал Виталий Милонов.

Напомним, ранее ФАН сообщало, что в январе в Венесуэле начались протесты, которыми воспользовалась марионетка США — глава Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо. Гуайдо незаконно объявил себя «временным главой Венесуэлы» и был немедленно признан рядом западных стран во главе с США. Россия, Китай, Турция и несколько других стран поддержали законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Крым воссоединился с РФ в марте 2014 года по результатам референдума, на котором за это решение проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова. Москва неоднократно подчеркивала, что воссоединение произошло в полном соответствии с законодательством как России, так и Украины, а также с международным правом и Уставом ООН. Тем не менее Украина, а также ведущие западные страны отказываются признать Крым российским регионом.