В Сирии не исключили военное решение для возвращения Голан

Дамаск, 11 апреля. Сирийская Арабская Республика имеет полное право вернуть оккупированные Израилем Голанские высоты любым методом, не исключен и военный вариант. Об этом в четверг сообщил директор департамента Голан в кабинете министров САР Мидхат Салих.

Он подчеркнул, что Голаны являются неделимой и неотъемлемой территорией САР.

«У нас есть право вернуть эти земли в любое время и любым методом, который мы посчитаем нужным. На мой взгляд, единственный язык, который понимает Израиль — это язык силы и сопротивления», — указал сирийский чиновник.

Дамаск рассчитывает, по его словам, что мировое сообщество сможет положить конец оккупации Голан. Впрочем, напомнил он, за более чем 50 лет все резолюции остались всего лишь на бумаге, сообщает РИА Новости.

Глава МИД САР Валид Муаллем заявил ранее, что сирийские власти не исключают военный вариант решения проблемы оккупированных Голанских высот, но на сегодняшний день главной является борьба с терроризмом.

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами на встрече с главой кабинета министров Израиля Биньямином Нетаньяху.