Рогозин объяснил, что стоит за американской программой высадки на Луну
Москва, 11 апреля. Программа США высадки на Луну подразумевает выполнение военных задач. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
По его словам, в настоящее время у американцев есть политическая задача, которая заключается в том, чтобы высадить человека на Луну.
«Хотя я не очень понимаю, если они там были, зачем снова? Повторить подвиг 50-летней давности? В чем прибавленная стоимость?» — поинтересовался Рогозин.
Он подчеркнул, что очень часто подобные операции «являются некоей ширмой для проведения неких недекларируемых операций». Рогозин уточнил, что в данном случае речь не идет об использовании Луны американцами в военных целях, однако есть вероятность проведения там экспериментов и отработки новых технологий, представляющих интерес для военных. Глава «Роскосмоса» напомнил, что «Буран» создавался «под советскую военную программу», пишет «Комсомольская правда».
Напомним, США планируют вновь осуществить посадку людей на Луну к 2028 году. Об этом свидетельствует проект бюджета космического ведомства страны. Согласно документу, общий объем финансирования Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства в следующем году может составить 21 млрд долларов.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал об установке на МКС нового оборудования, благодаря которому внешняя поверхность российского сегмента станции превратится в тестовую лабораторию.