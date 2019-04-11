МИД РФ связал будущее «нормандского формата» с выборами президента на Украине

Москва, 11 апреля. Будущее «нормандского формата» по урегулированию конфликта в Донбассе зависит от итогов выборов президента Украины, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

Комментируя сегодняшнюю ситуацию по разрешению конфликта на востоке Украины, Карасин призвал не «увлекаться гаданием на кофейной гуще» и дождаться 21 апреля.

«Итоги голосования во многом предопределят, будет ли ускорение в этом процессе, будет ли сам процесс более субстантивным и результативным», — пояснил он.

Замглавы МИД РФ не исключил, что все может вернуться к «вялотекущему безрезультатному обсуждению», которое наблюдалось в течение последних лет.

Выборы президента Украины прошли 31 марта. По итогам первого тура ни один из кандидатов не получил необходимого для победы количества голосов. Второй тур голосования назначен на 21 апреля. В него вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

Ранее глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что кандидатам в президенты не нужен мир в Донбассе. Он отметил, что оба политика отказываются от прямых переговоров с представителями Луганской и Донецкой народных республик.

При этом, как передавала «Газета.ру», Зеленский в случае победы на выборах собирается вывести Медведчука из переговорного процесса по Донбассу. По словам представителей кандидата, Зеленский готов к прямым переговорам с РФ.