Сирия начнет восстановление провинции Эль-Кунейтра до конца года

Дамаск, 11 апреля. Власти Сирии намерены до конца 2019 года начать проект по восстановлению домов в провинции Эль-Кунейтра для возвращения туда беженцев. Об этом сообщил директор департамента Голан в кабинете министров Сирии Мидхат Салих.

По словам сирийских властей, часть провинции была практически полностью целенаправленно уничтожена армией Израиля перед выводом войск в 1974 году. В то время Дамаск принял решение не восстанавливать инфраструктуру в Эль-Кунейтре, население переместили в новый административный центр провинции.

Как отметил Салих, в настоящее время у сирийских властей выработан план по восстановлению Эль-Кунейтры и возвращению беженцев с Голанских высот. В частности, по его словам, правительство разработало ряд проектов по строительству комплексов и зданий.

«Даст бог, в ближайшее время мы станем свидетелями возобновления строительства для возвращения граждан в провинцию Эль-Кунейтра», — отметил Салих.

Отвечая на уточняющий вопрос, он указал, что старт этим проектам будет дан в течение текущего года.

Голанские высоты были захвачены Израилем у Сирии в ходе Шестидневной войны в 1967 году. Тель-Авив в одностороннем порядке заявил о своем суверенитете над этой территорией в 1981 году, после чего действия Израиля осудили в ООН.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о признании Голанских высот израильской территорией. Министр информации Сирии Имад Сара подчеркнул, что глава Белого дома «убил» международное право.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что принятое американскими властями решение нарушает резолюцию ООН.