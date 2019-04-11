СМИ сообщили о задержании экс-министра Судана и группы чиновников

Хартум, 11 апреля. Суданские военнослужащие задержали бывшего главу Минобороны страны и ряд других политиков на фоне сообщений о возможном военном перевороте в государстве. Об этом сообщает в четверг арабский телеканал al-Hadath.

Согласно данным канала, задержан экс-министр обороны Судана Абдуррахим Хусейн, а также члены личной гвардии лидера Омара аль-Башира, глава правящей партии «Национальный конгресс» Ахмад Харун и бывший заместитель аль-Башира Али Усман Тах.

مصادر: أنباء عن اعتقال علي عثمان محمد طه النائب الأول السابق للرئيس البشير — سكاي نيوز عربية-الآن (@SkyNewsArabia_B) April 11, 2019

Международный уголовный суд в 2008 году выдал ордер на арест экс-руководителя Северного Дарфура Ахмеда Харуна за военные преступления в Дарфуре, сообщает канал.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время закрыта воздушная гавань Хартума.

Ране al-Mayadeen ранее сообщил, что армия Судана приняла решение в ходе экстренного заседания в четверг снять со всех постов нынешнего президента страны аль-Башира и разогнать правительство страны.

Как сообщал корреспондент Федерального агентства новостей, военные армии Судана захватили здание государственного телевидения страны и готовят официальное заявление.