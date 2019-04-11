В Госдуме обсудили скоростной режим на российских дорогах

В нижней палате парламента прошли общественные слушания, посвященные обсуждению скоростного режима на российских дорогах, а также возможности изменения ненаказуемого скоростного лимита. О том, что предложили депутаты и представители правительства, а также о чем предупредили эксперты, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Утром деньги, вечером стулья

Обсуждение темы началось с выступления депутата Государственной думы Вячеслава Лысакова, который отметил заинтересованность участников в снижении количества пострадавших и погибших на дорогах. Однако, комментируя инициативу правительства о снижении ненаказуемого порога с 20 км/ч, он обратил внимание, что, прежде чем принимать подобные решения, необходимо провести ревизию улично-дорожной сети и повысить скоростной режим в соответствии с категорийностью дорог.

«Вы все прекрасно знаете, мне не надо рассказывать, когда едешь по Новорижскому шоссе — 110 км/ч, едешь по Минскому шоссе вплоть до Белоруссии — 90 км/ч, приезжаешь в Белоруссию — 120 км/ч», — отметил депутат.

Член фракции «Единая Россия» обратил внимание, что, согласно научным данным, при увеличении скоростного режима на трассах соответствующей категорийности корреляции с увеличением ДТП нет.

Кроме того, парламентарий указал на проблему коммерциализации организации дорожного движения.

«Всеми путями, любыми силами, с использованием самых современных технических методов, часто — систем автоматической фото- и видеофиксации, органы исполнительной власти регионов ставят перед собой одну задачу — это инструментарий для сбора денег для пополнения бюджета», — добавил депутат.

Помимо этого, он напомнил об отстранении Госавтоинспекции от согласования планов и проектов на предмет соответствия федеральному законодательству, что, по его мнению, было неверным шагом.

Депутат Евгений Москвичев заявил, что прежде всего необходимо привести в нормативное состояние федеральные и региональные дороги и увеличить максимально разрешенный скоростной режим.

«Нам надо забыть о скоростном режиме 70-х годов, где максимальная скорость была 90 км/ч и были не дороги, а «направления». На дорогах I и II категорий, в поселках можно оставить ту скорость, которая есть, но в целом скорость 90 км/ч должна уйти в историю», — сказал депутат.

По словам председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству, камеры должны находиться на дорогах, но при этом должны быть равномерно расставлены и стоять там, где в первую очередь есть опасные участки и фиксируется высокая концентрация ДТП.

Наказание рублем

Заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения министерства внутренних дел РФ Олег Понарьин в ходе своего выступления отметил, что скорость является основным фактором возникновения ДТП и гибели участников дорожного движения. По его словам, необходимо ввести административную ответственность за превышение скоростных режимов на величину 10–20 км/час, но отложить вступление этой нормы как минимум на два года для проведения мониторинга скоростных режимов и «приведения обстановки дорог в соответствие с реальными условиями».

Понарьин заявил, что 94% постановлений, вынесенных за нарушение скоростного режима, связано с превышением скорости на 20–40 км/ч. Исходя из таких данных, он предложил увеличить размер штрафа за превышение скорости в соответствующих пределах с 500 рублей до 3 тысяч рублей.

«Мы предлагаем исключить для лиц, неоднократно превышающих скорость, возможность уплаты половины штрафа. Кроме того, по нашему мнению, целесообразно ввести увеличенный размер штрафа для систематических нарушений скоростного режима, начиная с превышения на 20 км/час», — добавил участник слушаний.

Найти подход к каждому

Исполняющий обязанности директора Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России Григорий Волков заявил, что выступает за снижение ненаказуемого скоростного лимита в городах.

«В городах, абсолютно точно, и в населенных пунктах, по которым проходят федеральные дороги, этот показатель не должен превышать 10 км/ч», — сказал он.

При этом Волков отметил, что отдельного обсуждения заслуживает предложение сохранить на трассах действующий лимит.

По словам представителя Минтранса, вопрос о регламентировании установки камер на дорогах может быть полностью решен до октября.

«В рамках национального проекта разрабатывается методика, в соответствии с которой могут быть установлены камеры, а также будут прописаны требования к этим камерам и к так называемым частным участникам процесса», — рассказал Волков.

Свою позицию относительно критериев, по которым стоит в том или ином месте изменять нештрафуемый скоростной лимит, высказали и другие участники слушаний.

«Хотелось бы отметить, что, возможно, целесообразно не только посмотреть на этот порог с точки зрения территориального деления — города и населенные пункты, — но и с точки зрения того, к какой скорости мы добавляем эти 20 км/час. Одно дело — установленное в некоторых местах ограничение в 20 км/ч превысить на 20 км/ч, то есть превысить скорость в два раза. Другое дело — на трассе, где скорость 110 км/ч, превысить ее до 130 км/час», — высказался заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Сергей Голубев.

Член президиума Межрегиональной общественной организации «Координационный совет по организации дорожного движения» Евгений Литвин предложил в данном вопросе исходить из деления на дороги и улицы.

«Предлагаю рассмотреть возможность снижения нештрафуемого порога до 5 км/час на улицах. Если мы говорим о дорогах, в том числе в черте населенных пунктов, то сохранить существующую норму», — отметил участник общественных слушаний.

Техническая сторона вопроса

Эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман рассказал участникам, что комплексы «не гарантируют» безошибочность.

«Есть как случайные, разовые ошибки, так и системные, когда камеру неправильно установили либо в процессе эксплуатации сбились параметры», — объяснил он.

По словам Шухмана, чем выше будет скоростной лимит, тем меньше вероятность ошибки в работе соответствующей системы.