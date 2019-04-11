В Совфеде объяснили, почему Египет отказал США в создании арабского аналога НАТО

Египет не хочет идти в фарватере опасной американской политики, он пытается выстраивать со всеми взвешенные отношения. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал член Совета Федерации Олег Морозов, комментируя отказ Каира участвовать в создании «арабской НАТО».

«Арабская НАТО»

Египет уведомил руководство Соединенных Штатов об отказе участвовать в формировании Ближневосточного стратегического альянса (MESA, известного как «арабская НАТО»). Как отмечает издание Reuters, власти Египта обеспокоены тем, что заключение подобного союза может вызвать напряжение в отношениях с Ираном.

Кроме того, одной из причин якобы стала неопределенность с переизбранием президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на второй срок в 2020 году. Каир опасается, что в случае прихода к власти в США другого человека, существование «арабского НАТО» может быть под угрозой.

Согласно идее Дональда Трампа, в новый военно-политический союз должны войти Турция, Египет, Пакистан, Саудовская Аравия, ОАЭ, Малайзия, Иордания и некоторые мусульманские государства Африки. Всего в новый военный альянс было приглашено около 30 стран.

Позиция Каира

По мнению Олега Морозова, причины отказа Египта от участия в создании MESA находятся гораздо глубже, чем они видятся сегодня. Египет, конечно, пытается выстраивать долгосрочные отношения с Соединенными Штатами, уверен сенатор.

«И приход нынешней египетской власти поддерживался Соединенными Штатами, которые испугались чрезмерной исламизации Египта. Но одновременно Каир понимает, что идти исключительно в фарватере американской политики на Ближнем Востоке — это крайне опасно. Египет учитывает то, что происходит сегодня в части американского партнерства с Израилем, где США ведут себя как слон в посудной лавке», — пояснил Олег Морозов.

Сенатор отметил, что ситуация в Сирии и Ливии тоже играет свою роль, влияя на позицию Каира. Весь этот комплекс проблем, уверен Морозов, неоднозначно воспринимается Египтом.

«И совершенно очевидно, что Каир собирается устраивать достаточно сбалансированную политику на Ближнем Востоке, и в целом в мире. Это и отношения с Россией, и с Соединенными Штатами. Нет безоговорочного выбора в сторону США, в том числе в части вооружений, военных альянсов. Египет воспринимает политику Соединенных Штатов крайне настороженно. Этим и определяется позиция Каира», — заключил Олег Морозов.

Ранее в Государственной думе назвали рэкетом возможные санкции США против Египта из-за Су-35.