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Суданская армия взяла под свой контроль основные мосты и дороги

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Суданская армия взяла под свой контроль основные мосты и дороги

Хартум, 11 апреля. Суданская армия взяла под контроль все главные магистрали страны, блокированы мосты и транспортные развязки. Военные подразделения появились около административных зданий, передает корреспондент Федерального агентства новостей, находящийся в Судане.

Ранее, напомним, источники телеканала «Аль-Хадас» рассказали, что в Хартуме задержан глава Минобороны страны Ас-Сабик Абд ар-Рахим Мухаммед Хусейн. По некоторым данным, в ближайшее время военные Судана, которые собираются отстранить от власти кабинет министров и президента страны, объявят о формировании совета, который будет руководить Суданом, пока не состоятся выборы.

Суданская армия взяла под свой контроль основные мосты и дороги

Суданская армия взяла под свой контроль основные мосты и дороги

Корреспондент ФАН ранее рассказал о том, что толпа собралась у здания телецентра в Хартуме. Напомним, несколько дней назад в Судане началась активная фаза мирных протестов, продолжающихся с конца минувшего года.

Автор: Владимир Малянов
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