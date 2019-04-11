Суданская армия взяла под свой контроль основные мосты и дороги

Хартум, 11 апреля. Суданская армия взяла под контроль все главные магистрали страны, блокированы мосты и транспортные развязки. Военные подразделения появились около административных зданий, передает корреспондент Федерального агентства новостей, находящийся в Судане.

Ранее, напомним, источники телеканала «Аль-Хадас» рассказали, что в Хартуме задержан глава Минобороны страны Ас-Сабик Абд ар-Рахим Мухаммед Хусейн. По некоторым данным, в ближайшее время военные Судана, которые собираются отстранить от власти кабинет министров и президента страны, объявят о формировании совета, который будет руководить Суданом, пока не состоятся выборы.

Корреспондент ФАН ранее рассказал о том, что толпа собралась у здания телецентра в Хартуме. Напомним, несколько дней назад в Судане началась активная фаза мирных протестов, продолжающихся с конца минувшего года.