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СМИ сообщили о задержании министра обороны Судана

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СМИ сообщили о задержании министра обороны Судана

Хартум, 11 апреля. Министр обороны Судана ас-Сабик Абд ар-Рахим Мухаммед Хусейн задержан в Хартуме, данную информацию подтвердили источники информационного агентства «аль-Хадас», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Сообщения о государственном перевороте в Судане начали распространяться в среду. Как уточняет корреспондент ФАН, здание центрального телевидения в Хартуме полностью окружено, готовится заявление. В настоящее время по ТВ транслируется заставка с военным оркестром и надпись, призывающая ожидать сообщения от ВС.

«Народ празднует, начали задержания, захватили радио, захватили ТВ. Сейчас пауза, будет объявление. Здание центрального телевидения полностью окружено военными», — сообщил корреспондент ФАН.

Ранее ливанский телеканал Al-Mayadeen сообщил, что армия Судана в среду на экстренном заседании решила снять со всех постов президента страны Омара аль-Башира и отправить в отставку кабинет министров.

Автор: Владимир Малянов
Источник: Федеральное агентство новостей
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