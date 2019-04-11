СМИ сообщили о задержании министра обороны Судана

Хартум, 11 апреля. Министр обороны Судана ас-Сабик Абд ар-Рахим Мухаммед Хусейн задержан в Хартуме, данную информацию подтвердили источники информационного агентства «аль-Хадас», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Сообщения о государственном перевороте в Судане начали распространяться в среду. Как уточняет корреспондент ФАН, здание центрального телевидения в Хартуме полностью окружено, готовится заявление. В настоящее время по ТВ транслируется заставка с военным оркестром и надпись, призывающая ожидать сообщения от ВС.

«Народ празднует, начали задержания, захватили радио, захватили ТВ. Сейчас пауза, будет объявление. Здание центрального телевидения полностью окружено военными», — сообщил корреспондент ФАН.

Ранее ливанский телеканал Al-Mayadeen сообщил, что армия Судана в среду на экстренном заседании решила снять со всех постов президента страны Омара аль-Башира и отправить в отставку кабинет министров.