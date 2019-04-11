Российские студенты стали чаще списывать

Москва, 11 апреля. Специалисты НИУ ВШЭ провели опрос среди преподавателей российских вузов и выяснили, как часто педагоги замечают нечестное поведение среди студентов.

Преподаватели российских вузов заявили, что студенты стали чаще списывать. Согласно данным исследования, в 2017 году 21% студентов регулярно списывали со шпаргалок, которые в том числе находились на смартфонах. Выяснилось, что с 2014 года этот показатель вырос на 3%.

Как пишет RT, таким способом сдачи экзаменов и зачетов время от времени пользуются 63% студентов. Списывают у друзей около 12% учащихся российских вузов. Около 9% студентов за свои выдают работы выпускников и учащихся старших потоков.

Преподаватели подчеркнули, что за четыре года число студентов, скачивающих письменные работы из Сети, увеличилось на 4% и достигло 23,7%. При этом студенты при использовании части текста в своих работах стали ссылаться на оригинал. Число таких учащихся выросло на 2%, до 16%.

В декабре 2018 года министр науки и высшего образования России Михаил Котюков заявил о планах удвоить число иностранных студентов в стране в ближайшие годы. По его словам, задачей ведомства является в ближайшие два года увеличить число иностранных студентов, обучающихся в России. Он добавил, что после окончания высших учебных заведений иностранные студенты должны работать на территории России.

Ранее сообщалось, что число иностранных студентов выросло в России в 2018 году. Отмечается, что с января по июнь в Россию с целями изучить что-либо прибыли 187 232 человека. В аналогичный период 2017 года эта цифра составляла 169 233 человека.

Больше всего иностранцев обучаются в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 33 974 человека. В Москве число иностранных студентов — 30 568 человек. Далее идут Татарстан с 8143 иностранными студентами, Новосибирская (6753) и Томская (6582) области.

Котюков в интервью Федеральному агентству новостей объяснил, что увеличение количества иностранных студентов в вузах РФ вдвое к 2024 году, обозначенное в одном из майских указов президента России Владимира Путина в прошлом году, способно решить сразу несколько стратегически важных задач, в том числе сформировать круг лояльных государству граждан за рубежом