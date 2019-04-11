Мэй сожалеет, что Британия до сих пор не покинула ЕС

Лондон, 11 апреля. Глава британского правительства Тереза Мэй рассчитывает, что Соединенное Королевство покинет Европейский союз как можно раньше, а также сожалеет, что из-за позиции британского парламента это до сегодняшнего дня не случилось. Об этом премьер заявила на пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС, на котором договорились перенести Brexit на 31 октября.

«Я проголосовала три раза за то, чтобы выйти из ЕС. Если бы достаточное число депутатов проголосовали вместе со мной в январе, мы уже были бы вне Европейского союза. Мы не смогли добиться этого большинства в парламенте, и теперь работаю над тем, чтобы добиться такого соглашения, которое получит большинство в Палате общин», — подчеркнула британский премьер.

По словам главы правительства, она хочет, чтобы выход произошел как можно скорее. Она пообещала и далее работать над этой процедурой.

Мэй выразила сожаление по поводу того, что до сегодняшнего дня «не смогла уговорить парламент принять сделку, которая позволила бы Лондону выйти в мягкой и упорядоченной форме».

Британия должна была покинуть Европейский союз 29 марта этого года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Так как соглашение о выходе из ЕС остается блокированным в британском парламенте, который уже три раза не принимал его, саммит ЕС 21-22 марта предоставил Лондону отсрочку до 12 апреля. Впрочем, Мэй не смогла вывести процесс из политического тупика, ей пришлось направить ЕС запрос о продлении этого срока.