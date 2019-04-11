Губернатор Приангарья подал в суд на думу Иркутска

Москва, 11 апреля. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подал в суд иск об уклонении от принятия решения по поводу прекращения полномочий депутата на думу города Иркутск, передает пресс-служба правительства региона.

«Поводом для обращения стало явное уклонение думы от принятия решения по заявлению главы региона о досрочном прекращении полномочий депутата Григория Резникова», — подчеркивается в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Ранее сообщалось, что городская дума Иркутска два раза рассматривала заявление губернатора по поводу прекращения полномочий депутата Резникова, который предоставил недостоверную информацию о своих доходах, тем самым нарушив антикоррупционное законодательство, однако окончательного решения принято не было. Левченко направил данные в прокуратуру, где сообщили о необходимости решать вопрос в судебном порядке.