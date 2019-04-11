Путин рассказал о значении проекта евразийской интеграции для РФ и Казахстана

Нур-Султан, 11 апреля. Интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза помогают России и Казахстану наращивать и укреплять стратегическое партнерство и союзничество на благо братских народов двух государств, заявил президент РФ Владимир Путин в приветственном обращении к участникам конференции, посвященной 25-летию евразийской инициативы первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

Мероприятие открылось сегодня в Нур-Султане. Обращение российского лидера зачитал глава управления президента РФ по региональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов.

В своем приветственном слове Путин также отметил, что за минувшие 25 лет страны евразийского пространства прошли большой путь от идеи объединения равноправных государств к успешному, действующему экономическому союзу. По мнению российского лидера, проект евразийской интеграции в полной мере доказал свою эффективность.

Он указал, что страны развивают приграничное и межрегиональное сотрудничество, реализуют масштабные совместные проекты в самых различных сферах, налаживается взаимодействие с другими многосторонними структурами континента.