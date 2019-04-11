Ученые определили основные факторы, сдерживающие старение мозга 

Торонто, 11 апреля. Ученые Альбертского университета в Канаде определили основные факторы, которые сдерживают старение мозга и развитие болезни Альцгеймера у людей старше 55 лет.

По словам специалистов, центральная нервная система медленнее всего стареет у образованных и вовлеченных в социальную активность людей, чаще всего женщин. Такие люди, указали ученые, склонны к обучению новым навыкам и познанию, включая, например, изучение иностранных языков.

Исследователи выяснили, что хорошая память у людей в возрасте 55-75 лет связана с низкой частотой сердечных сокращений, относительно высоким индексом массы тела и наличием спутников жизни. Ученые уточнили, что у пожилых людей старше 75 лет со здоровым мозгом коррелировали редкие симптомы депрессии и быстрая походка.

Ухудшение же памяти, по их словам, наблюдалось у тех людей, которые проявляли низкую познавательную активность, не ухаживали за собой и не занимались социальной деятельностью.

Ранее международная группа специалистов из Еврейского университета в Иерусалиме, Университета Дьюка в США и Королевского колледжа в Лондоне пришла к выводу, что скорость старения лишь на 20% зависит от генетики, гораздо сильнее на состояние организма влияют образ жизни и диета.

Кроме того, американские ученые назвали продукты, употребление которых поможет защитить кожу от старения. По словам специалистов, замедлить данный процесс способны клубника и яблоки.