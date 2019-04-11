Железнодорожную станцию без входов и выходов открыли в Японии

Токио, 11 апреля. Железнодорожная станция, которая работает как смотровая площадка, открылась в Японии. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

По данным газеты, на станции Seiryu-Miharashi нет входа и выхода. Попасть на эту смотровую площадку можно лишь из вагона поезда. Как отмечает «МИР24», туристы здесь могут увидеть прекрасные пейзажи.

Отмечается, что железнодорожная станция открылась примерно месяц назад, однако уже пользуется популярностью, пишет Deita.ru.

Как сообщала «Газета.Ru», в августе прошлого года в швейцарском округе Тоггенбург открылась гостиница без стен и крыши, но номер в ней обойдется как минимум в 19 тыс. рублей за сутки.