В Госдуме напомнили ПАСЕ о неизменности позиции Москвы по российским делегатам

Россия сможет сформировать делегацию для ПАСЕ лишь в том случае, если организация отменит предыдущие дискредитационные меры и восстановит право голоса Москвы. Так в Госдуме прокомментировали резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая призывает РФ отправить своих делегатов и заплатить взносы в бюджет СЕ. За принятие документа проголосовали 105 парламентариев, против — 30. Еще 16 депутатов воздержались.

В резолюции утверждается, что прекращение выплаты взносов Москвой из-за введения ограничительных мер послужило причиной возникновения бюджетного кризиса в организации, который «угрожает основным направлениям деятельности СЕ».

Ассамблея в документе призвала Россию сформировать свою делегацию и возобновить обязательную уплату взноса в бюджет СЕ в целях «укрепления доверия к Совету и между государствами-членами, а также сохранения организации».

Зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа в беседе с Федеральным агентством новостей подчеркнул, что принятие ПАСЕ подобной резолюции свидетельствует о серьезных противоречиях внутри самой организации. По словам депутата, «раздается все больше здравых голосов о том, что без Москвы Парламентская ассамблея не может адекватно работать».

«Эта резолюция возникла из-за того, что в ПАСЕ сейчас существует определенный кризис. Недавно они сократили свой бюджет, и было большое количество разногласий внутри организации. С другой стороны, многие депутаты понимают, что без участия России ПАСЕ принимает какую-то неполноценную форму существования», — объяснил он.

Однако не стоит полагать, что Российская Федерация откажется от собственных принципов в угоду интересам европейских партнеров. Как отметил собеседник ФАН, Москва будет настаивать на своих условиях — восстановлении полных прав, после чего можно будет говорить о возвращении российских делегатов.

«То, что они диктуют, не означает, что это будет устраивать нас. РФ вернется только при одном неукоснительном условии: все наши права будут полностью соблюдаться, и ПАСЕ не будет лишать права голоса ни Москву, ни других участников. Это наша непримиримая позиция, и она не меняется. Я думаю, следующий шаг будет таким: ПАСЕ должна отменить все действия, которые были приняты против РФ, и изменить регламент своей работы, чтобы такое не могло повториться впредь», — подытожил Алексей Чепа.

Российскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы лишили права голоса в 2014 году из-за воссоединения Крыма с РФ, это ограничение регулярно продлевалось. В 2017 году российские власти решили приостановить выплаты взносов. До этого решения Москва была одним из крупнейших доноров бюджета Совета Европы, ежегодно переводя в него около 30 миллионов евро.

Напомним, воссоединение осуществилось в 2014 году в результате народного референдума, который прошел в соответствии с Уставом ООН и международным правом. Подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Севастополь стал городом федерального значения.

Ранее сенатор Алексей Пушков раскритиковал резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы.