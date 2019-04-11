«Роскосмос» оценил опасность обломков сбитого Индией спутника

Москва, 11 апреля. Возможность столкновения осколков индийского спутника, которые образовались после его уничтожения, небольшая, однако некоторые из них тяжело отследить из-за их малого размера, заявили в «Роскосмосе».

Те осколки, у которых маленькая отражательная способность, отследить нельзя. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные, полученные от исполнительного директора по пилотируемым программам «Роскосмоса» Героя России, Героя СССР Сергея Крикалева.

«Пусть вероятности столкновения и небольшие, но лучше их иметь в виду при обеспечении безопасности станции», — заявил Крикалев.

По его словам, индийский спутник был сбит на высоте меньшей, чем орбита МКС, осколки от него разлетелись в разные стороны, поэтому есть потенциальная опасность для станции. Крикалев подчеркнул, что в настоящее время разрабатываются механизмы, которые направлены на уменьшение числа неконтролируемых объектов в космосе.

Напомним, в конце марта премьер-министр Индии Нарендра Моди в обращении к нации заявил, что Индия успешно провела испытания нового собственного противоспутникового оружия, сбив аппарат на низкой околоземной орбите.

По его словам, Индия теперь «готова к войне в космосе», однако страна не планирует использовать свои противоспутниковые ракеты A-SAT против других стран и продолжит соблюдать все международные конвенции, пишут «Известия».