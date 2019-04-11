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Трамп прокомментировал отсрочку срока по Brexit

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Трамп прокомментировал отсрочку срока по Brexit

Москва, 11 апреля. Президент США Дональд Трамп выразил сожаление в связи с тем, что Европейский союз занял «жесткую позицию» по вопросу выхода Великобритании из блока. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

Трамп прокомментировал отсрочку срока по Brexit и подчеркнул, что сожалеет о «жесткой позиции» Брюсселя. Он упомянул, что Европейский союз ведет себя по отношению к США как «жесткий торговый партнер». Американский лидер выразил уверенность, что это изменится. 

Ранее лидеры 27 стран Евросоюза предварительно согласовали отсрочку Brexit, теперь решение должно одобрить правительство Соединенного Королевства. Согласно документу, Лондон должен принять договор по выходу с Европейским союзом максимум до 31 октября, в противном случае выход без договора произойдет 1 ноября.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 5 апреля направила председателю Европейского совета Дональда Туску послание с просьбой отложить выход Великобритании из ЕС до 30 июня. В письме премьер-министр сообщила, что рассчитывает завершить процесс ратификации соглашения по Brexit до 23 мая, чтобы не проводить в стране выборы в Европарламент. Председатель Европейского совета Дональд Туск выступил с предложением отсрочить Brexit до 31 марта 2020 года

 

Автор: Алия Садыкова
Источник: Twitter
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