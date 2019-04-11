Зеленского «сбила» фура на предвыборном ролике Порошенко

Киев, 11 апреля. Кандидат в президенты Украины и действующий глава страны Петр Порошенко поделился ссылкой на видео, где его соперника по предвыборной гонке, шоумена Владимира Зеленского сбивает грузовик.

Ролик был опубликован в одном из телеграм-каналов, предположительно связанных с Порошенко. По словам Зеленского — шоумен посвятил ситуации отдельный пост на своем сайте — команда Порошенко ведет нечестную борьбу. В ролике также содержится намек на ситуацию, вокруг сдачи кандидатами в президенты Украины анализов на содержание в крови запрещенных веществ.

Ранее Порошенко поделился ссылкой на сайт euua.org, где предложил присоединяться к команде «сознательных украинцев, которые поддерживают курс Украины в ЕС».Ресурс предлагает регистрацию со ссылками на каналы в Viber и Telegram, уточняет «Царьград». Здесь и был растиражирован предвыборный ролик со «сбитым» фурой Зеленским.

Позднее видео начало появилось и на YouTube. Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля, в первом туре Владимир Зеленский (30,24%) набрал почти в два раза больше голосов, чем Порошенко (15,95%).

Напомним также, что несколько дней назад избирательный штаб Порошенко оказался в центре скандала из-за рекламных плакатов с президентом России Владимиром Путиным.