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«Автодор» увеличил плату за проезд по М4 «Дон» на 21,6%

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«Автодор» увеличил плату за проезд по М4 «Дон» на 21,6%

Москва, 11 апреля. Стоимость проезда по всем участкам скоростной платной автодороги М4 «Дон» в пределах 21-го и 1319-го километров вырастет на 21, 6% для легковых автомобилей. Подорожание произойдет с понедельника, 15 апреля.

Стоимость проезда достигнет 1520 рублей в дневное время с 7.00 до 00.00, информирует «Автодор». Ранее компания сообщила, что сезонные тарифы на трассах и участках трасс М4 «Дон», М3 «Украина» и М11 «Москва — Санкт-Петербург» будут действовать с 15 апреля до 13 октября, напоминает «Царьград». Отметим также, что для владельцев транспондеров T-pass с 15 апреля стоимость проезда не изменится.

Ранее глава «Автодора» Вячеслав Петушенко на пресс-конференции, посвященной ходу строительства трассы «Москва — Санкт-Петербург», сообщил, что за проезд всех 669 километров автомобилисты будут платить около 2 тысяч рублей. В настоящее время в эксплуатацию введены несколько участков трассы, завершить работы планируется в течение 2019 года.

Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию РФ заявил, что состояние российских дорог должно быть в центре внимания властей.

Автор: Федор Веснин
Источник: Царьград
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