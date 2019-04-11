Ответственность за незаконное изготовление взрывчатки в РФ могут ужесточить

Москва, 11 апреля. В России могут ужесточить ответственность за незаконное изготовление взрывчатки. Нарушителей предлагают наказывать лишением свободы сроком до 15 лет. С соответствующей инициативой выступил первый зампред фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев.

Согласно разработанному Шхагошевым законопроекту, суд сможет приговорить лицо, признанное виновным в незаконном производстве взрывчатого вещества, к тюремному заключению на срок от шести до 11 лет. Сегодня за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет.

При этом изготовление взрывчатки группой лиц по предварительному сговору повлечет за собой тюремное заключение сроком от восьми до 12 лет. Аналогичное преступление, совершенное организованной группой, будут наказывать сроком от 12 до 15 лет.

«Законопроект направлен на повышение эффективности противодействия организованной преступности и терроризму», — подчеркнул Шхагошев в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, существующие меры несоразмерны со степенью общественной опасности деяний. Шхагошев отметил, что о недостаточности действующих мер свидетельствуют совершенные в последние годы в РФ преступления. В частности, он напомнил о теракте в метро Санкт-Петербурга в 2017 году, жертвами которого стали 16 человек, еще 87 пострадали.