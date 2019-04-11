Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

СМИ сообщили об отказе Египта от участия в «арабской НАТО»

1 001
0 Оставить комментарий

СМИ сообщили об отказе Египта от участия в «арабской НАТО»

Каир, 11 апреля. Египетские власти уведомили Вашингтон об отказе участвовать в формировании Ближневосточного стратегического альянса (MESA — «арабский Североатлантический альянс»). Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Согласно информации издания, Каир проинформировал о таком решении США и других участников предполагаемого ближневосточного военного блока. Руководство Египта якобы обеспокоено, что заключение такого союза вызовет напряженность в отношениях с иранскими властями.

Кроме того, одной из причин отказа египетской стороны, по данным Reuters, стала неопределенность с переизбранием главы Белого дома Дональда Трампа на второй срок в 2020 году. Власти страны якобы боятся, что в случае прихода к власти в США другого кандидата, существование такого блока стоит под угрозой.

Американская сторона в настоящее время не прокомментировала решение Египта.

Напомним, по задумке Соединенных Штатов, в состав «арабской НАТО» планируется включить шесть стран Персидского залива, а также Египет и Иорданию.

В начале этого года государственный секретарь США Майкл Помпео провел турне по этим государствам, где провел серию переговоров с их лидерами. Одной из ключевых задач поездки было сближение позиций восьми стран для создания MESА.

Автор: Сергей Петров
Источник: Reuters
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров