СК РФ возбудил три уголовных дела об обстрелах мирного населения в Донбассе

Москва, 11 апреля. Три уголовных дела по фактам обстрелов мирного населения Донбасса украинскими военнослужащими возбуждено в РФ. Об этом заявила и.о. руководителя управления взаимодействия со средствами массовой информации, полковник юстиции Светлана Петренко.

Военнослужащие ВСУ и Национальной гвардии Украины 6 и 8 апреля 2019 года расстреляли из артиллерийского оружия объекты гражданской инфраструктуры в поселках шахты «Трудовская», Старомихайловка и Зайцево Донецкой народной республики, ранения получили трое мирных жителей: женщины 79 и 37 лет, а также 56-летний мужчина.

Главное следственное управление СК России возбудило три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ «Жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации».

«Как полагает следствие, действия украинских силовиков направлены на убийство неограниченного круга гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте», — заявила Петренко.

Она подчеркнула, что военнослужащие ВСУ систематически нарушают протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и конвенцию о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия.

В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося.

Напомним, 8 апреля сообщалось, что ополченцам Донецкой народной республики удалось уничтожить огневые точки военных ВСУ в Донбассе.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел госпереворот. ЛНР и ДНР отказались признать новое руководство страны и заявили о своей независимости. Киев ввел на территорию республик войска, однако ополченцам удалось оттеснить ВСУ. Для урегулирования конфликта в Донбассе были приняты международные минские соглашения, которые регулярно нарушаются Киевом.