Если США будут давить на Германию санкциями, она пересмотрит свое отношение к России и к Крыму в частности. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Республики Крым Игорь Рябов.

Американские санкции

Санкции Соединенных Штатов против европейских компаний, которые ведут свой бизнес с Российской Федерацией, являются незаконными с точки зрения международного права. Об этом заявил глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс.

Он отметил, что несколько последних американских санкционных пакетов не имеют четкой политической цели. Они связаны лишь с отставанием экономических интересов на территории Европы, в частности, планами по увеличению экспорта СПГ из США.

«Мы принципиально считаем нарушением норм международного права и политически бессмысленным экстратерриториальное введение Вашингтоном санкций против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими фирмами. Санкции США, которые были введены или подготовлены с апреля 2018 года, больше не показывают четкой политической цели. Непонятно, что должна сделать Россия, чтобы прекратить наказываться», — подчеркнул Хармс.

Он признал, что страны Европы бессильны перед такой агрессивной политикой Вашингтона, поскольку американский рынок чрезвычайно важен для крупных европейских компаний. В случае каких-либо проблем они откажутся от российского рынка ради Соединенных Штатов. По его мнению, главная причина — глобальное доминирование доллара и американского рынка.

«ФРГ узнает, что такое санкции»

По словам Игоря Рябова, многочисленные голоса в Германии пересилили стремление США остановить реализацию «Северного потока — 2». Он напомнил: госсекретарь США Майк Помпео признал, что Вашингтону не удалось переубедить Германию отказаться от проекта. Как часто бывает, сейчас проамериканское лобби в Европе станет менее активным, и противники диктата Вашингтона расправят плечи, уверен эксперт.

«Заявления о нарушении американцами международного права в отношении немецких компаний будут звучать все чаще. Совершенно очевидно, что атака США на газовый проект велась без учета реальных возможностей Вашингтона. Очевидно, экономически выгодный проект поставки российского газа не мог быть отменен по политическим причинам. Даже в советское время, в годы войны, экономика стояла на первом плане», — пояснил Игорь Рябов.

По его словам, Европа не может развиваться без российского газа, это объективная реальность. Никакой замены в виде СПГ американцы предоставить не могут. Осознание этой реальности было неизбежно, и оно наступило. По мнению Рябова, США откажутся от санкций в отношении немецких компаний: иначе они просто потеряют североатлантический союз.

«Если США продолжат гнуть свою линию в отношении Германии и будут управлять при помощи санкций, будет очень интересно. Во-первых, Германия узнает, что значит жить в условиях санкций. Во-вторых, очевидно, пересмотрит свою позицию в отношении Крыма и России, против которых она сама ввела санкции под давлением США», — заключил Игорь Рябов.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Берлин не собирается менять позицию по проекту газопровода «Северный поток — 2», а также по расходам на оборону в рамках Североатлантического альянса.