Росконтроль назвал лучшие кефир и простоквашу

Москва, 11 апреля. Специалисты Росконтроля провели исследование 20 марок кисломолочных продуктов — кефира, питьевого йогурта и простокваши. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что приобретенные образцы проверялись по 50 различным критериям и параметрам. Так, специалисты обнаружили несоответствие жира в йогурте и простокваше бренда «Рузский», а также в простокваше «36 копеек», «Из Вологды», «Простоквашино» и кефире «Вкуснотеево». По словам исследователей, в указанной продукции использовались недорогие заменители.

В йогуртах «Активиа», «Слобода», Valio, «Рузский», «Асеньевская ферма», «МясновЪ / Ферма» зафиксирован неизвестный в составе крахмал, о котором не сказано на упаковке продукции. В кефире «Коровка из Кореновки» было найдено очень низкое содержание дрожжей, а в «Вкуснотеево» и «Домик в деревне» их содержание оказалось на треть меньше регламентированного. Кроме того, простокваша «Простоквашино» содержит недостаточное число кисломолочных микроорганизмов — по этой причине она не может называться простоквашей.

В Росконтроле рассказали, что в простокваше бренда «36 копеек» зафиксировано в 46 раз больше плесеней, чем допускается, а в питьевом йогурте Liendliebe обнаружен бензоат натрия.

По итогам проверки эксперты занесли в черный список семь образцов, еще девять попали в список товаров с нареканиями. Уточняется, что к употреблению рекомендованы кефир «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма» и простокваша «Каждый день».