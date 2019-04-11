Посол Сербии рассказал, как НАТО дестабилизирует ситуацию на Балканах

Москва, 11 апреля. НАТО своей политикой дестабилизирует весь балканский регион, заявил посол Сербии в РФ Славенко Терзич. Он напомнил, что альянс поддерживает проект «Великая Албания» и радикальных исламистов в Боснии и Герцеговине и в сербском крае Косово и Метохия.

Терзич указал, что в течение трех десятилетий опыт отношений Сербии с НАТО был негативным. В частности, в 1990-е блок активно проводил бомбардировки в регионе, проявил агрессию в отношении Союзной Республики Югославия.

«Воспоминания об ужасных последствиях бомбардировок до сих пор свежие», — подчеркнул дипломат в беседе с газетой «Известия».

Он отметил, что Сербия придерживается нейтралитета в военном плане и не намерена вступать в какие-либо военные блоки.

«В чем смысл дальнейшей агрессивной милитаризации Европы? Против кого НАТО готовится воевать? Посмотрите, где были восточные границы НАТО 30 лет назад, а куда передвинулись сегодня», — обратил внимание Терзич.

Посол призвал к миру и спокойному сосуществованию культур и традиций в Европе и сохранению диалога и политики взаимопонимания.

Ранее, как передавала «Газета.ру», о нежелании Белграда вступать в НАТО напомнил президент Сербии Александр Вучич. Военный нейтралитет он назвал естественным выбором государства. Он подчеркнул, то членства в альянсе не хотят жители страны.