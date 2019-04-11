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Умерла литературовед Наталья Шмелькова

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Умерла литературовед Наталья Шмелькова

Москва, 11 апреля. Литературовед Наталья Шмелькова скончалась в Москве на 78-м году жизни, сообщил на своей странице в Facebook член Союза литераторов России Иосиф Рабинович.

«Сегодня в час дня в 1-й Градской [больнице] скончалась Шмелькова Наталья Александровна… Мир праху ее и светлая память» — написал Рабинович.

Он опубликовал фотографию 2008 года, где Шмелькова изображена во время памятных мероприятий по случаю 70-летия Венедикта Ерофеева. Наталья Шмелькова является автором известной книги, посвященной писателю «Последние дни Венедикта Ерофеева».

Известность Шмельковой принесли также мемуары, где автор вспоминает художника-авангардиста Анатолия Зверева и писателя Леонида Губанова.  

Шмелькова окончила географический факультет МГУ, была государственным стипендиатом России по категории «Выдающиеся деятели культуры и искусства» и лауреатом премии «Словесность». 

Автор: Федор Веснин
Источник: Facebook
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