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Военные армии Судана захватили гостелерадио и готовят официальное заявление

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Военные армии Судана захватили гостелерадио и готовят официальное заявление

Хартум, 11 апреля. Здание центрального телевидения в Хартуме полностью окружено, туда приехали офицеры армии Судана и готовят заявление, которое будет сделано по ТВ. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Отмечается, что сейчас проходит задержание бывших представителей власти и нынешних. По неподтвержденным данным, задержан министр обороны страны, который делал заявление, а также остальные сторонники Омара аль-Башира.

«На улицах народ с нетерпением ждет это заявление, радуется», — сообщает корреспондент ФАН.

Ранее СМИ сообщили о военном перевороте в Судане.

Автор: Сергей Петров
Источник: Федеральное агентство новостей
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