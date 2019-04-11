Военные армии Судана захватили гостелерадио и готовят официальное заявление

Хартум, 11 апреля. Здание центрального телевидения в Хартуме полностью окружено, туда приехали офицеры армии Судана и готовят заявление, которое будет сделано по ТВ. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Отмечается, что сейчас проходит задержание бывших представителей власти и нынешних. По неподтвержденным данным, задержан министр обороны страны, который делал заявление, а также остальные сторонники Омара аль-Башира.

«На улицах народ с нетерпением ждет это заявление, радуется», — сообщает корреспондент ФАН.

Ранее СМИ сообщили о военном перевороте в Судане.