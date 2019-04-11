Киев, 11 апреля. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он непричастен ни к каким коррупционным схемам, пишет РИА Новости со ссылкой на украинское радио «Новое время».

По словам главы Украины, данные о возможной коррупции в оборонной сфере «наносят удар» по армии государства. Он выразил надежду, что украинскими правоохранительными органами будет проведено тщательное расследование, и, в случае необходимости, дело рассмотрят в суде. Порошенко заявил, что не имеет отношения к коррупционным схемам на Украине.

«Я подчеркиваю, что ни к каким коррупционным схемам президент Петр Порошенко непричастен. Я это утверждаю и подчеркиваю. Мне не было известно ни о каких коррупционных схемах», — подчеркнул он.

Порошенко добавил, что любое расследование, в том числе касающееся «Укроборонпрома», можно считать ударом по сектору обороны и безопасности государства.

Ранее команда журналистов Bihus.info обнародовала информацию о хищениях в оборонной сфере Украины. Выяснилось, что сын бывшего замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Игорь Гладковский при содействии отца продал госконцерну «Укроборонпром» высотомеры российского производства по завышенной в пять раз цене.

По данным портала, «Укроборонпром» заплатил 580 тысяч долларов за высотомеры, чья стоимость составляла 85 тысяч долларов. При учете транспортных расходов в 120 тысяч долларов получилась пятикратная переплата.

Гладковский, его отец и бизнес-партнер Виталий Жуков, по данным Bihus.info, в конце 2016 года — начале 2017 года заработали на «закупке» шести высотомеров в России 300 тысяч долларов. При этом 10 тысяч долларов, согласно итогам расследования, получил действующий глава «Укроборонпрома» Павел Букин, заказавший у Жукова поставку высотомеров российского производства для военно-транспортных самолетов Ан-26.

Позже стало известно, что президент Украины Петр Порошенко уволил Олега Гладковского после появления в СМИ публикаций о коррупционном скандале.

Ранее в украинских СМИ вышло расследование, согласно которому Игорь Гладковский, сын первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского, через фирмы-прокладки якобы поставлял оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. Сделки, уверяют журналисты, Гладковский-младший согласовывал с отцом.

В апреле Порошенко потребовал проверить руководство «Укроборонпрома» на полиграфе. Президент сообщил, что обращается к правительству с просьбой организовать проверку на полиграфе всего руководящего состава «Укроборонпрома». При этом он распорядился отдельно подготовить списки тех, кто должен пройти исследования.

Результаты проверки, в случая выявления нарушений, велено передать контрразведке СБУ или правоохранительным органам.

Порошенко добавил, что в апреле должно быть принято решение по организации финансирования международного аудита концерна «Укроборонпром». К проверке предлагается привлечь общественные организации.

18 января 2019 года президент Украины Петр Порошенко сказал «Слава Украине», отвечая на вопрос жителя города Черкассы о коррупции. Необычный ответ главы государства прозвучал во время встречи Порошенко с украинцами, которая состоялась в рамках его так называемого «томос-тура» по городам Украины.