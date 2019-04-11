СМИ сообщили о военном перевороте в Судане

Хартум, 11 апреля. Армия Судана приняла решение в ходе экстренного заседания снять со всех постов президента страны Омара аль-Башира и отправить в отставку кабинет министров. Об этом сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на собственные источники.

Согласно информации телеканала, военные Судана объявят о формировании военного совета, который будет руководить африканской страной во время переходного периода. Уточняется, что он может продлиться до 12 месяцев.

Суданское издание Sudan Tribune сообщает, что в Хартуме прошло экстренное заседание генерального штаба ВС государства без участия президента аль-Башира. По информации газеты, военнослужащие также контролируют телевидение страны.

«Суданская армия решила снять Омара аль-Башира со всех его постов, а также его заместителей и помощников», — говорится по ТВ.

Сообщается, что на улицах Хартума наблюдается усиленное присутствие армии.

Напомним, в Судане в течение четырех месяцев продолжаются народные протесты, которые начинались с требований об уменьшении цен на хлебную продукцию, но шаг за шагом вылились в лозунги о смене политического режима Омара аль-Башира, бессменно находящегося у власти в Судане на протяжении 30 лет. За это время, согласно оценкам оппозиционеров и правозащитников, были убиты около 60 митингующих, сотни пострадали, несколько тысяч задержаны полицией.

В минувший уик-энд тысячи демонстрантов вышли на улицы Хартума и других городов, чтобы потребовать отставки президента. В частности, демонстранты пришли к зданию генерального штаба армии в Хартуме, чтобы призвать военных «встать на сторону народа и добиться отставки президента».

Напомним, как сообщало издание «Газета.Ru», ранее в Судане полностью отключили электроэнергию.