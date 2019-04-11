Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

В России создан препарат от аллергии на березу

50
0 Оставить комментарий

В России создан препарат от аллергии на березу

Москва, 11 апреля. Российские и австрийские ученые работают над первой в мире вакциной от аллергии на березу. Они уточнили, что препарат сейчас находится на стадии доклинических испытаний. По словам ученых, лекарство предназначено как для профилактики, так и для терапии.

Как пишет газета «Известия», директор Института иммунологии ФМБА Муса Хаитов рассказал, что Россия занимает первое место по заболеваемости этим недугом, но страдают от него и в других государствах. Эксперт объяснил, что береза вызывает развитие серьезных симптомов поражения респираторного тракта. Кроме того, она может вызвать пищевую и кожную аллергии.

Специалистами был создан искусственный аналог основного аллергена березы, белка Betv 1. Препарат на основе аналога аллергена способен создавать в организме защитные антитела и эффективно блокировать развитие аллергической реакции.

В России создан препарат от аллергии на березу

Автор: Алия Садыкова
Источник: Известия
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров