Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Швейцария хочет отказаться от стратегических запасов кофе

31
0 Оставить комментарий

Швейцария хочет отказаться от стратегических запасов кофе

Москва, 11 апреля. Швейцарское федеральное управление по национальному экономическому снабжению призвало отказаться от стратегических запасов кофе. Эксперты пришли к выводу, что кофе не является жизненно необходимым продуктом.

Как объяснили специалисты, кофе не содержит калорий, а угрозы дефицита продукта и проблем с его поставками не предвидится: кофе выращивают на трех континентах, а сбор урожая производится в течение всего года.

Окончательное решение по резерву кофе власти Швейцарии планируют принять в ноябре. Как уточняет газета «Известия» со ссылкой на зарубежные СМИ, сегодня страна каждый год платит 2,7 миллиона долларов компаниям для формирования кофейных резервов. В настоящее время швейцарские компании хранят порядка 15,3 тысячи тонн кофе на случай войны, ЧП и стихийных бедствий.

Ранее, как передавала «Газета.ру», медики предупредили об опасности употребления горячих напитков. По их словам, неостывшие чай и кофе могут привести к развитию онкологических заболеваний. Специалисты советуют немного подождать, пока напитки охладятся.

Автор: Василий Котов
Источник: Reuters
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров