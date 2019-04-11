Швейцария хочет отказаться от стратегических запасов кофе

Москва, 11 апреля. Швейцарское федеральное управление по национальному экономическому снабжению призвало отказаться от стратегических запасов кофе. Эксперты пришли к выводу, что кофе не является жизненно необходимым продуктом.

Как объяснили специалисты, кофе не содержит калорий, а угрозы дефицита продукта и проблем с его поставками не предвидится: кофе выращивают на трех континентах, а сбор урожая производится в течение всего года.

Окончательное решение по резерву кофе власти Швейцарии планируют принять в ноябре. Как уточняет газета «Известия» со ссылкой на зарубежные СМИ, сегодня страна каждый год платит 2,7 миллиона долларов компаниям для формирования кофейных резервов. В настоящее время швейцарские компании хранят порядка 15,3 тысячи тонн кофе на случай войны, ЧП и стихийных бедствий.

Ранее, как передавала «Газета.ру», медики предупредили об опасности употребления горячих напитков. По их словам, неостывшие чай и кофе могут привести к развитию онкологических заболеваний. Специалисты советуют немного подождать, пока напитки охладятся.