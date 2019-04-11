Роскачество выбрало лучшие марки сухого корма для собак

Москва, 11 апреля. Сотрудники Роскачества исследовали состав различных марок сухого корма для собак и дали советы по выбору продукции. Во время анализа эксперты проверили на наличие пестицидов и содержание полезных элементов продукцию 16 российских и 23 зарубежных производителей. Об этом сообщается на официальном сайте Роскачества.

По окончании исследования специалисты пришли к выводу, что вся продукция не представляет угрозы для собак, поскольку не является токсичной. Согласно результатам испытаний, в продукции не обнаружены тяжелые металлы, радионуклиды, микотоксины, а также следы антибиотиков.

Отмечается, что повышенным требованиям российского ведомства соответствовали только два корма — Perfect Fit и Purina one.

Как сообщала «Газета.Ru», ранее в Роскачестве рассказали, как правильно выбрать яйца. По словам специалистов, при покупке яиц надо обязательно посмотреть на срок годности.